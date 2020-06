Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP.Un…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Conform france24.com , asta a spus joi un oficial american, care a declarat ca exista o posibilitatea ca pandemia sa poata deveni mai puțin contagioasa in lunile de vara. Cercetatorii guvernului american au stabilit ca virusul supraviețuiește cel mai bine in interior și in condiții uscate, dar ca iși…

- Actiunile marilor companii eurpene au incheiat tranzactiile de joi intr-o usoara crestere, sustinute de sperantele intr-un armistitiu in razboiul preturilor petrolului dintre Arabia Saudita s Rusia, dar temerile provocate de impactul pandemiei de coronavirus continua, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca se va implica in razboiul preturilor petrolului dintre Arabia Saudita si Rusia la momentul potrivit, el afirmand ca preturile scazute ale benzinei sunt bune pentru consumatorii americani, chiar daca afecteaza industria, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti un plan destinat trimiterii "imediate" de cecuri catre cetatenii americani, in ideea de a limita socul economic provocat de criza coronavirusului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, care a participat…