Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriel Firea, a afirmat ca prim-ministrul Ludovic Orban da dovada de "superficialitate in a trata actul de guvernare la nivel national, cat si guvernarea locala", declaratie facuta dupa...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca PSD se „agata cu disperare de putere“. Șeful statului ii acuza pe social-democrați ca, pe ultima suta de metri, dau bani pentru „baronii roșii“ și iși angajeaza neamurile in funcții publice. Klaus Iohannis a afirmat ca PSD va pierde alegerile. „Ei, pesediștii,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat miercuri,dupa intalnirea cu premierul desemnat Ludovic Orban, ca parlamentarii formatiunii nu vor vota noul guvern, pentru ca el nu crede in solutia unui Guvern fara majoritate parlamentara. Premierul desemnat, Ludovic Orban, spune ca se astepta la pozitia…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Klaus Iohannis i-a urat sa aiba succes și inspirație pentru formarea viitorului Guvern și negocierea votului pentru investitura. ”Succes, inspirație in formarea Guvernului și negocierea votului pentru investitura”, a zis Klaus Iohannis.

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge, marți, pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis pe marginea numirii unui nou șef al Executivului, ca urmare a demiterii actualului Guvern PSD prin moțiune de cenzura, au declarat, surse politice, pentru MEDIAFAX.Șeful statului se va intalni, luni, ...