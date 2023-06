Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin a declarat razboi conducerii militare a Rusiei. Cel ce pana de curand era un om cheie al Moscovei in razboiul din Ucraina a intors armele impotriva conducerii armatei ruse. Cine este Prigojin si cum a ajuns sa conduca o armata privata.Prigojin a condus implicarea grupului privat…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- Ucraina se va afirma ca o forța formidabila in Europa - una aliata cu SUA Discuțiile referitoare la politica americana in privința Ucrainei pleaca adesea de la premiza ca Ucraina constituie o problema. Pentru unii, e un lucru care distrage atenția de la chestiunea Chinei. Alții se tem de o escaladare…

- Razboiul pe scara larga al Rusiei in Ucraina poate fi masurat și in numarul de comandanți pe care Putin i-a schimbat: Kremlinul este la al patrulea comandant de la invazia din februarie 2022.

- Veronika Kudermetova, a treisprezecea jucatoare a lumii, a starnit controverse la Madrid din cauza unui sponsor prezent pe echipamentul sau. Rusoaica in varsta de 26 de ani s-a calificat in „sferturi” duminica, dar e criticata in social-media pentru parteneriatul pe care-l are cu o companie pro-Putin!…

- Razboiul din Ucraina a scos la iveala excesele dictatorului excentric al Republicii Cecene, Ramzan Kadirov. Un lider autoritar care se lauda pe Instagram și Tik Tok cu forța cu care soldații sai lupta in Ucraina cu "satanismul universal" și care nu ezita sa-și expuna mașinile și conacele scumpe pe rețelele…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- Razboiul din Ucraina pare ca nu se mai termina niciodata, mai ales ca atacurile din ambele parți continua neincetat. Deși Vladimir Putin a conandat atacuri agresive chiar in noaptea de sambata spre duminica, de Florii, șeful armatei sale private a avertizat, duminica, cu privire la viitoarele atacuri…