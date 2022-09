Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 00.00 - Președintele Ucrainei - Volodimir Zelenski le-a transmis, joi, un mesaj rușilor care urmeaza sa fie mobilizați pentru a lupta in razboiul Rusiei din Ucraina. Zelenski este de parere ca decizia lui Putin de a mobiliza parțial rezerviștii este o admitere sincera ca armata Rusiei nu a putut…

- In 2014 Comisia de la Veneția a adoptat o concluzie privind organizarea unui referendum de catre Republica Autonoma Crimeea in Ucraina cu privire la problema aderarii la Federația Rusa.La acel moment, Comisia de la Veneția a recunoscut ca circumstanțele din Crimeea nu permiteau organizarea unui referendum…

- ​Un responsabil pro-rus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie a declarat joi, 22 septembrie, ca trupele armate ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in caz contrar urmand a fi considerate drept ”ocupante”, relateaza Kommersant . In prezent, armata rusa controleaza 73%…

- Distrugerea contractului social fara scenariu pe care s-a bazat pana acum regimul lui Putin – „razboi doar la televizor”. Lipsa infrastructurii pentru mobilizare – in primul rand numarul necesar de comandanți juniori pentru a transforma mobilizații intr-o aparența de armata. Capacitatea de lupta extrem…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Federația Rusa iși poate retrage contingentul militar care participa la razboiul civil sirian de partea forțelor guvernamentale lui Bashar al-Assad pentru a-l redirecționa catre razboiul cu Ucraina, scrie Reuters , relateaza Ukrinform.Exista date ca șeful serviciilor de informații turce, Hakan Fidan,…

- Consiliul UE a decis astazi sa prelungeasca cu șase luni, pana la 31 ianuarie 2023, masurile restrictive impotriva anumitor sectoare ale economiei Federației Ruse”, se arata in comunicatul de presa.Se remarca faptul ca aceste sancțiuni constau in prezent intr-o gama larga de masuri sectoriale, inclusiv…