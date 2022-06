Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Trupele rusești au fost acuzate de comiterea unor acte de tortura impotriva locuitorilor din regiunea Herson, in sudul Ucrainei. In primele luni ale invaziei, ucrainenii din orașul care da numele regiunii au ieșit de mai multe ori sa protesteze in fața soldaților ruși, cu mainile goale, fiind…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- Presedintele american Joe Biden si echipa sa iau in continuare in considerare trimiterea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune in Ucraina, dar nu doresc ca acestea sa fie folosite pentru a lansa atacuri in interiorul teritoriului rus, a declarat marti Casa Alba, citata de Reuters. Oficiali…

- UPDATE 1 O operatiune de salvare a luptatorilor ucraineni de la uriasa otelarie Azovstal, ultimul punct de rezistenta in fata armatei ruse in portul strategic Mariupol, era in desfasurare marti, conform Kievului, care considera ca acesti soldati „si-au indeplinit” misiunea, relateaza AFP. Soldatii din…

- UPDATE 1 Primul atac cu rachete asupra regiunii Transcarpatia din Ucraina, desfasurat marti seara, a avut ca tinta probabila o statie de cale ferata, a indicat miercuri un secretar de stat din Ministerul de Externe ungar, transmite MTI. Ministerul de Externe se afla in contact permanent cu reprezentanta…

- UPDATE 2 Soțul vicepremierului ucrainean Olga Stefanishyna a fost ucis in timpul evacuarii civililor din Cernihiv. Soțul vicepremierului ucrainean a fost ucis vineri, potrivit deputatului Lesia Vasylenko, scrie Sky News. Barbatul a murit in timpul bombardamentelor rusești, cand incerca sa evacueze civili…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- Forțele rusești s-ar fi retras de pe aeroportul din apropierea Kievului, potrivit Ministerului Apararii. In cea mai recenta actualizare a informațiilor, Ministerul Apararii a declarat ca Ucraina a recucerit mai multe localitați de-a lungul axei estice a razboiului. Forțele ucrainene au securizat o ruta…