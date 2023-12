Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele rusești au lovit un spital și o mina din estul Ucrainei, au anunțat oficialii ucraineni. Doua persoane au murit și mai multe au fost ranite, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești s-au desfașurat pe parcursul nopții și au vizat regiunile Donețk și Harkov din estul Ucrainei, au declarat…

- Luptele de-a lungul porțiunii nordice a frontului de est al Ucrainei s-au „inrautațit semnificativ” in ultimele zile, a declarat sambata comandantul forțelor terestre ale Kievului, generalul Aleksandr Sirski, transmite Reuters. Generalul Aleksandr Sirski, care a vizitat trupele ucrainene din zona, a…

- Rușii au declașat un nou atac asupra Ucrainei. Au fost folosite 36 de drone, au anunțat cei de la Forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Rușii au lansat in noaptea de luni spre marți 36 de atacuri cu drone asupra Ucrainei, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Sistemele de aparare…

- Mai mulți oameni au fost raniți, inclusiv o femeie de 27 de ani și copilul ei de noua luni, intr-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut duminica. „Regiunea Herson a cunoscut o alta noapte groaznica”, a scris…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Polonia ar putea interzice importurile mai multor produse alimentare ucrainene, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a avertizat Kievul impotriva escaladarii unei dispute privind importurile de cereale, in timp ce Varșovia iși inasprește poziția inaintea alegerilor din octombrie,…

- Rușii au dat lovitura pe front! Se lauda ca au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Ucrainei de Regatul UnitFortele ruse care lupta in sudul Ucrainei au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Kievului de Regatul Unit, a declarat marti un oficial prorus, dand publicitatii…

- O cladire nerezidentiala din orasul Kurceatov, in vestul Rusiei, a luat foc duminica in urma unui atac al unei drone ucrainene, dar nu au existat victime, a declarat guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Presupusul atac cu drona din partea Ucrainei urmeaza…