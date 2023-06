Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin a declarat razboi conducerii militare a Rusiei. Cel ce pana de curand era un om cheie al Moscovei in razboiul din Ucraina a intors armele impotriva conducerii armatei ruse. Cine este Prigojin si cum a ajuns sa conduca o armata privata.Prigojin a condus implicarea grupului privat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat sambata seara ca dosarul penal impotriva liderului Wagner, Evgheni Prigojin, va fi clasat, informeaza The New York Times și Sky News.Evgheni Prigojin va muta in Belarus, a precizat Peskov, in timp ce soldații Wagner care nu au participat…

- UPDATE 4 Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Intoarcem coloanele si mergem in sens opus, spre unitatile noastre de…

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat miercuri ca le-a solicitat procurorilor sa investigheze daca ofiterii de rang inalt ai armatei ruse au comis crime in timpul sau inaintea razboiului din Ucraina.

- O unitate ucraineana a declarat miercuri ca a indepartat o brigada rusa in apropiere de bastionul Bakhmut, iar Kremlinul spune ca este o operațiune militara „foarte dificila”, potrivit Reuters. Afirmația unitații ucrainene a parut sa susțina comentariile lui Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner,…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Cel puțin 53.000 de anunțuri de recrutare ale armatei ruse au aparut pe rețeaua de socializare VKontakte de la inceputul lunii martie și pana in prezent, scrie ediția europeana a publicației ruse independente Novaia Gazeta, potrivit The Moscow Times.Cifra reprezinta o creștere de șapte ori in comparație…

- =Rusia a preluat, sambata, presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, dar Administratia Ucrainei a catalogat drept o „rusine” actiunea, informeaza cotidianul Le Monde. Moscova va exercita timp de o luna Presedintia Consiliului de Securitate ONU. „Vom exercita toate drepturile”,…