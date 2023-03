Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus luni directorului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse de la centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata de peste un an de trupele Moscovei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a afisat luni in regiunea Zaporojie, deplasandu-se „in prima linie” pe frontul sudic, la cateva zile dupa ce a mers, succesiv, in apropiere de Bahmut (est), in regiunea Harkov (nord-est) si in apropiere de Herson (sud), relateaza AFP. „Regiunea Zaporojie.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca va discuta cu Volodimir Zelenski in privinta suplimentarii ajutorului pentru Ucraina. Acesta a cerut si avioane de lupta F 16 si rachete cu raza lunga de actiune.

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie…

- Rafael Grossi, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), se va deplasa in Ucraina saptamana viitoare si va instala experti pentru monitorizarea situatiei la toate centralele nucleare, informeaza postul de televiziune CNN.

- Este a 311-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca au fost interceptate joi 54 de rachete și 11 drone lansate de forțele ruse asupra Ucrainei.