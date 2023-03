Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Slovaciei aproba trimiterea de avioane Mig-29 in Ucraina, a declarat vineri prim-ministrul Eduard Heger, scrie The Guardian. Informația a aparut și pe Associated Press, care precizeaza ca Bratislava a aprobat un plan de a oferi Ucrainei flotei sale de avioane de lupta MiG-29 din epoca sovietica.…

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi, 16 martie, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, potrivit Agerpres . ”In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin operationale”,…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata ca Londra ''este gata'' sa sprijine aliatii care au avioane de vanatoare pregatite pentru a fi trimise imediat Ucrainei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kievul a cerut oficial Slovaciei avioane de lupta MiG-29, astfel incat guvernul de la Bratislava poate incepe dialogul despre livrarea acestora, a declarat vineri premierul Eduard Heger, conform Reuters, preluat de Agerpres.

- Ambasada Moscovei in Marea Britanie a avertizat miercuri ca „Rusia va gasi raspuns” in cazul in care Londra decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, asa cum a cerut presedintele Volodimir Zelenski, informeaza digi24.ro.

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- A crescut bilanțul tragediei din Dnipro, unde o racheta anti-portavion a lovit un bloc de locuințe. 45 de oameni au murit, pentru care și 6 copii. Alți 79 au fost raniți, a anunțat Volodimir Zelenski, care a spus ca prin astfel de crime Rusia s-a transformat intr-un dușman al intregii omeniri. Intre…