Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, cu scopul de a ajuta Ucraina, transmite sambata AFP. „Anunt astazi ca am autorizat primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, destinate Ucrainei", a spus Merrick Garland, adaugand ca activele au fost confiscate ca urmare a inculparii oligarhului Konstantin […]