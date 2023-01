Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si 14 au fost ranite in urma unui atac cu racheta in orasul Kostiantinivka din regiunea Donetk, sambata, potrivit autoritatilor locale. Victimele sunt doi barbati, de 33 si, respectiv, 36 de ani, precum si o femeie de 70 de ani, care fugise din Herson dupa ocuparea orasului.

- Rusia a trecut la alt nivel al invaziei militare in Ucraina, lansand o serie de atacuri asupra obiectivelor civile, iar presedintele Vladimir Putin a inceput sa evoce conceptul unui „razboi cu NATO”, afirma un oficial de rang inalt din cadrul Uniunii Europene. Stefano Sannino, secretar general al Serviciului…

- "Inamicul continua sa sufere pierderi. A fost confirmat faptul ca, pe 31 decembrie, Forțele de Aparare ucrainene au lovit o fortareața inamica de trupe și echipamente in apropiere de Ciulakivka, regiunea Herson. Aproximativ 500 de soldați inamici au fost raniți și uciși”, a declarat Statul Major General,…

- UPDATE 1 Trei militari ruși au fost uciși luni dimineața de resturile unei drone ucrainene care a fost doborata in timp ce ataca o baza din regiunea rusa Saratov, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii. Acesta a fost al doilea atac asupra bazei in aceasta luna, potrivit Reuters.…

- UPDATE 1 Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta. Bombardamentele au distrus o…

- Miercuri, 14 decembrie, 7 civili au fost uciși și 19 raniți in atacurile rusești pe teritoriul Ucrainei. Declarația relevanta a fost facuta de șeful adjunct al Biroului președintelui Ucrainei, Kirilo Timosenko pe Telegram , relateaza un corespondent Ukrinform. Potrivit datelor administrațiilor militare…