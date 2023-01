Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca lumea a vazut ca Rusia minte chiar si cand atrage atentia asupra situatiei de pe front, el subliniind ca nicio incercare a rusilor de a manipula diplomatia si politica nu va mai functiona, potrivit news,roZelenski…

- Vineri, 6 ianuarie, armata rusa a bombardat de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP și Agerpres . ”Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk)…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post” care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Presedintele SUA,…

- Emmanuel Macron a anuntat ca va vorbi „in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului „nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al AIEA. Reamintind ca, saptamana aceasta, in cursul vizitei sale in Statele Unite, a discutat „multe ore”…

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un "stat care promoveaza terorismul" si apreciaza ca aceasta decizie "nu are nimic a face" cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP. "Aceasta actiune inamicala face parte dintr-o…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a plasat mine la un baraj hidroelectric din regiunea Herson din sudul Ucrainei, care se afla sub controlul fortelor rusesti. El a afirmat ca daca hidrocentrala Kahovka ar fi distrusa, aceasta ar provoca o catastrofa, relateaza Rador.…

- UPDATE 13:17 - Numarul estimat al rușilor uciși de la inceputul razboiului a ajuns la 65.000, potrivit armatei ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit actualizarii din aceasta dimineața a Statului Major al forțelor armate ucrainene, bilanțul a crescut cu 300 de morți in ultimele 24 de ore.UPDATE…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, din punct de vedere militar, in prezent situatia „cea mai dificila” este in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, la cateva zile dupa ce fortele pro-ruse au anuntat ca se apropie de acest oras, noteaza AFP. „O situatie foarte grava se mentine…