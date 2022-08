Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de coerenta in structura de comanda a Rusiei si pierderile continue ale conducerii militare pe campul de lupta complica comanda si controlul si eficacitatea generala a operatiunilor din Ucraina.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara din Zaporojie, dupa un nou atac, informeaza Reuters. „Orice atac la o centrala nucleara este un lucru sinucigaș”, a declarat Guterres intr-o conferința de presa in Japonia, unde a…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. "Nu vom ceda nimic din ce este al nostru", a afirmat el. Totodata, secretarul general…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite a declarat ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina este „complet scapata de sub control”, potrivit BBC. Unitatea, deținuta de ruși de la inceputul lunii martie, este cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Fiecare principiu al siguranței nucleare a fost…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​