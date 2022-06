Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete antinava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN, preluate de Agerpres. Liderul de la Casa Alba a…

- SUA ofera sprijin nu doar militar, ci și in zona de informații Ucrainei, dar face acest lucru in așa fel incat sa evite acuzația Rusiei ca sunt parte la conflict. Prioritatea este evitarea confruntarii directe dintre SUA și Rusia, scrie cotidianul american Washington Post, citat de site-ul polonez Onet.„Administrația…

- Statele Unite trimit Ucrainei echipamente militare in valoare de miliarde de dolari, inclusiv artilerie grea, drone și rachete antitanc. Oficialii administrației au enumerat public aceste contribuții, practic pana la numarul de gloanțe. Dar ei sunt mult mai prudenți atunci cand descriu o alta contribuție…

- La inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a evocat in mod indirect posibilitatea unui atac nuclear impotriva oricarei persoane care intervine in conflict. Iata cateva dintre aspectele cheie. Oricat de indepartata ar fi aceasta posibilitate, iata cateva dintre aspectele cheie legate de…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Moscova a trimis o nota Washingtonului, cerandu-i sa inceteze livrarea de arme Ucrainei, a spus ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, intr-un interviu pentru televiziunea Rusia 24, potrivit Digi24.ro . Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la gasirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite acorda 300 de milioane de dolari sub forma de ajutor militar suplimentar Ucrainei, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat aseara ca noul pachet include sisteme…