- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac virulent la adresa fostului secretar de stat american Henry Kissinger, care a sugerat, marti, ca negocierile de pace ar trebui sa vizeze crearea de granite de-a lungul „liniei de contact”in Donbas, asa cum exista in ajunul invaziei rusesti,…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a atacat fostul secretar de stat american Henry Kissinger, dupa ce acesta a sugerat ca negocierile de pace cu Rusia ar trebui sa duca la crearea unei frontiere pe așa-numita linie de contact din Donbas.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres ajunge astazi la Bucha, Irpin și Borodianka. Moscova iși continua ofensiva in estul și sudul Ucrainei. ca acestea „necesita o ancheta independenta”. Vladimir Putin amenința direct Occidentul.

- In cea de-a 38-a zi de razboi, trupele ruse au inceput retragerea din zona de nord a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski afirmand ca insa ”cele mai grele batalii” urmeaza in Donbas și Harkiv, dupa ce vineri rușii au condus un atac in regiunea Odesa.

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Ieri, Rusia a admis ca Ucraina are dreptul suveran de a decide convocarea unui referendum asupra unui posibil compromis intre cele doua tari pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa pe 24 februarie, referendum sugerat anterior de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza agentia…