Republicile autoproclamate dar nerecunoscute din Donbas au nevoie de asistența financiara, militara și morala din partea Federației Ruse, a declarat Eduard Basurin, reprezentant oficial al Miliției Populare din Donețk. „In primul rand, la urma urmei, dupa asistența morala, financiara, nici eu nu aș refuza, este necesara și asistența militara, in diferite domenii”, a spus Basurin […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Separatiștii din Donbas cer ajutor militar Rusiei first appeared on Ziarul National .