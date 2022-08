Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare ZaporojiE din sud-estul Ucrainei, au anunțat Moscova și Kiev, fiecare parte acuzand-o pe cealalta pentru aceste atacuri. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene ca au bombardat de trei ori zona in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Riscul […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Noi bombardamente in zona centralei nucleare ZaporojiE / „Risc de pulverizare de materiale radioactive” first appeared on Ziarul National .