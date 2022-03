Stiri pe aceeasi tema

- Poporul rus incepe sa resimta sanctiunile impuse de Europa impotriva lor, din cauza razboiului pornit de Putin in Ucraina. Noi proteste au izbucnit in mai multe locuri din capitala Rusiei dar și in restul țarii. Manifestații impotriva razboiului au loc, duminica, la Moscova și in cel puțin 40 de localitați…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, avertizeaza ca sancțiunile venite din partea Occidentului seamana cu o declarație de razboi. Vladimir Putin a avertizat ca sancțiunile occidentale impotriva Rusiei sunt asemanatoare cu o declarație de razboi, potrivit Sky News. In comentariile facute la…

- Ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, și grupuri pentru drepturile omului au acuzat Rusia ca a atacat ucrainenii cu bombe cu dispersie și „bombe cu vid”, arme ale caror utilizare este condamnata pe scara larga de catre organizațiile internațional

- Lucrurile nu merg așa cum Vladimir Putin se aștepta, drept urmare, liderul de la Moscova este mai mult decat furios. Aceste pierderi și eșecul continuu de a cuceri Kievul l-au infuriat pe Vladimir Putin, potrivit fostului șef al apararii al Estoniei, Riho Terras. „Putin este furios, a crezut ca razboiul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept un ”genocid”, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…