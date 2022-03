Stiri pe aceeasi tema

- Șiruri lungi de carucioare goale au umplut piața centrala din Liov, in fața primariei, intr-un gest de comemorare a copiilor care au fost uciși in razboiul din Ucraina, relateaza BBC . Potrivit autoritaților din Ucraina, cel puțin 109 copii au fost uciși pana acum. Pentru fiecare copil omorat a fost…

- In urma violențelor declanșate dupa invazia rusa in Ucraina, 109 copii au murit și cel puțin 130 au fost raniți, potrivit unui raport al Procuraturii Generale ucrainene.De la inceputul conflictului, aproape 800 de civili au fost uciși, peste o mie au fost raniți și peste 3 milioane de oameni au fugit…

- 109 carucioare goale au fost puse de activisti si autoritati locale, vineri, in centrul orasului Lvov, pentru a marca numarul mare de copii ucisi in timpul invaziei rusesti in Ucraina. Numarul victimelor in invazia Rusiei in Ucraina este in crestere. In centrul orasului Lvov, activistii si autoritatile…

- In timp ce Vladimir Putin sarbatorea opt ani de la invadarea Crimeei printr-un concert in stil nord-coreean, imagini emoționante au fost surprinse vineri in Liov, unde peste 100 de carucioare goale au fost așezate in centrul orașului in memoria copiilor uciși pana acum in razboiul lui Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Pe 24 februarie, forțele ruse au pornit un atac total asupra Ucrainei dupa luni de acumulare de trupe și eforturi diplomatice eșuate ale SUA și ale aliaților sai europeni pentru a evita conflictul, iar Kievul joaca cea mai mare miza din istoria țarii.

- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- Nu ma pricep la geopolitica, iar cei care pretind ca se pricep au demonstrat doar ca sunt niște animatori angajați sa lustruiasca tancuri. Dar am dreptul sa pun intrebari. O eleva foarte isteața ma intreaba saptamana trecuta: domnu‘, dar ce-i cu razboiul asta? Chiar o sa fie? Copiii de 10-11 ani nu…