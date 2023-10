Consilierul pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a avertizat asupra riscului de escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas, in timp ce in orașele din Europa și din Marea Britanie mii de persoane au ieșit in strada in sprijinul palestinienilor din Gaza și s-au incaierat cu poliția. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Israel. Este a doua vizita a sa la Tel Aviv, de cand Hamas a lansat atacul asupra comunitaților din sudul statului evreu, ucigand 1.300 de israelieni și luand 199 de ostatici in captivitate in Gaza. Șeful diplomației americane are pe…