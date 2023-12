Un grup de 14 persoane, cetațeni romani și familiile acestora, evacuate din Fașia Gaza, a ajuns in Romania, informeaza, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE precizeaza ca, luni, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstituționale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo și al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 14 persoane, cetațeni […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 73. Inca 14 persoane, romani si familiile acestora, evacuate din zona de conflict, au ajuns in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .