- Presedintele PMP Cristian Diaconescu a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, ca a convocat, in mod statutar sedinta CEN a PMP, dupa ce ”gruparea condusa de domnul Tomac, care in data de 12 ianuarie a incercat, in mod abuziv, preluarea conducerii partidului”. Liderul PMP spune ca cel mai tarziu maine…

- ​La nici un an de la alegerea în fruntea PMP, Cristian Diaconescu e pe cale sa fie debarcat de la conducerea formațiunii. 46 din cei 69 de lideri din Colegiul Național s-au întâlnit miercuri seara și au decis convocarea pe 19 februarie a unui Congres în care sa se aleaga o noua…

- La mai puțin de un an de la alegerea lui Cristian Diaconescu președinte al PMP, pe 7 martie 2021, Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara anunța convocarea unui nou congres pentru alegerea unie conduceri naționale. Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara susține ca s-a intrunit statutar…

- Anatol Șalaru revine la conducerea PUN fiind delegat în funcția de președinte interimar pâna la urmatorul Congres ordinar ce va avea loc în cursul anului viitor. Despre acest lucru anunța Partidul Unitații Naționale într-o postare pe pagina de Facebook. …

- Decizia conducerii PNL de a aproba alianța cu PSD a starnit reacții diverse. Una din cele mai acide și virulente reacții este cea a președintelui PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, care consider ca ”se impune un gest de onoare” din partea președintelui PNL, Florin Cițu. La scut timp dupa votul…

- Scriitorul dobrogean, Ion Rosioru, s a stins din viata la varsta de 77 de ani. Anuntul decesului a fost facut de sotia scriitorului, Zenovia Rosioru, pe pagina sa de Facebook. "Cu mare tristete in suflet anunt trecerea la cele vesnice a sotului meu, Ion Rosioru. Dumnezeu sa l ierte si sa l odihneasca…