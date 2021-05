Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca la raportarea precedenta, in județul Suceava s-au confirmat 25 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Au fost efectuate 880 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 23.704, iar al celor declarate vindecate la 22.183. In județul Suceava sunt 371 de cazuri active de COVID-19,…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a redus de la 1,19 la 1,13 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a coborit de la 2,01 la 1,95, la Cimpulung este de 0,62, la Radauși de 0,38, iar la Falticeni de 0,32. Rate de infectare de peste 3 se inregistreaza in comunele Coșna […]…

- Potrivit raportarilor oficiale de astazi, rata de infectare din județul Suceava a scazut sub un caz de coronavirus la mia de locuitori. Daca in cursul zilei de vineri rata de infectare a fost de 1 la mie, astazi a scazut la 0,96. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale,…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID a coborit de la 1,98 la 1,87 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența se menține la 4,01, la Cimpulung este de 1,28, la Falticeni de 1,25, iar la Radauți de 0,82. Pe langa Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza in […]…

- In județul Suceava au fost inregistrate 60 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 59 mai puține decat la raportarea precedenta. S-au facut 1.404 teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 21.628, iar al celor declarate vindecate la 19.606. In județul Suceava sunt 848 de cazuri active…

- Potrivit informarii oficiale de astazi a Grupului de Comunicare Strategica, rata de infectare cu noul coronavirus la nivelul județului Suceava a scazut sun un caz de Covid la mia de locuitori. Incidența inregistrata la 14 zile in județul Suceava a fost astazi de 0,97 la mie, in scadere fața de ieri,…

- In județul Suceava au fost inregistrate 60 de cazuri noi de coronavirus, cu 18 in minus comparativ cu raportarea precedenta. S-au efectuat 855 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 21.261, iar al celor declarate vindecate la 19.269. In județul Suceava sunt 869 de cazuri active de infecție…

- In județul Suceava au fost confirmate 75 de cazuri noi de coronavirus, cu 6 in minus comparativ cu raportarea precedenta. S-au efectuat 1.539 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 20.725, iar 18.732 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 911 cazuri active de infecție…