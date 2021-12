Rata de colectare a sticlei a crescut cu peste 30% în urma implementării proiectului de colectare direct de la domiciliu Consiliul Județean Iași, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS), a implementat, incepand cu luna noiembrie, un program pilot de colectare a deșeurilor de sticla, din poarta in poarta, in noua comune din zona metropolitana. In urma acțiunilor de colectare direct de la domiciliu, procentul de sticla colectata a crescut fața de luna precedenta cu peste 30%. Astfel, daca in luna octombrie au fost colectate 77,04 tone de sticla, in luna noiembrie totalul a crescut la 100,86 de tone, dintre care 54,68 de tone au fost colectate doar prin programul de ridicare direct de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

