Răsturnare de situație: Soția lui Focșa își retrage plângerea după bătaie! Nu vrea să se RĂZBUNE „Eu voi intenta divorț așa cum am și voi vedea liniștita de viața mea. Am discutat despre faptul ca am sunat la 112. Singurul lucru pe care il regret este ca totul a ajuns sa fie atat de mediatizat și sa afecteze partidul AUR, eu nu mi-am dorit acest lucru. In rest, nu. Deci era normal sa sun, am fost agresata. Am regretat ca s-a mediatizat. Nu mi-am dorit nicio secunda acest lucru.Legat de plangerea facuta la poliție, intenționez sa o retrag deoarece nu vreau sa ma razbun pe el sub nicio forma. Tot ce imi doresc este sa divorțez și sa ne vedem fiecare de viața lui. Atat. Asta este ceea ce imi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Dupa ce a fost exclus din AUR, deputatul Dumitru Focsa a afirmat ca tensiunile din casnicie au venit pe fondul dedicarii sale totale in cariera politica. El se declara dispus sa initieze o dezbatere despre violenta in familiile romanesti, ”constientizand greseala facuta”. Citește și: Fostul premier…

- "Exagerarile din presa vor fi demonstrate ca mincinoase in urma investigatiilor care se vor finaliza de catre organele de cercetare. Nu facem justitie le televiziune, cum s-a obisnuit", a raspuns deputatul, intrebat fiind daca si-a lovit sotia."Imi asum si e regretabil ce s-a intamplat. Povestea nu…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa, acuzat ca și-a batut soția, recunoaște ca a agresat-o, insa da vina pe aceasta pentru ca ar fi fost geloasa. Focșa spune ca „incidentul a fost generat de soție prin gelozie extrema”. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul susține ca soția i-a reproșat ca da „like”…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa și-ar fi batut soția, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Femeia a depus plangere la poliție. „Astazi, in jurul orei 2.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata…

