Autoritatile au avut parte de o rasturnare de situație in cazul fetei de 11 ani din Afumați gasita dupa ce a fost emis mesaj RO-Alert. Aceasta ar fi fost rapita și agresata sexual chiar de cel care a sunat la 112 sa spuna ca se afla acasa la el. Barbatul in varsta de aproximativ 50