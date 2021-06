Stiri pe aceeasi tema

- ”Mi-ar lua 24 de ore sa va povestesc”, spune Ludovic Orban, intrebat de ce considera ca ar fi un președinte PNL mai bun decat Florin Cițu. El spune ca Florin Cițu și spune ca e in faza in care...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu intra in fișa postului sau sa urmareasca lupta pentru șefia PNL, intrebat daca il susține pe Ludovic Orban sau pe Florin Cițu, intr-o conferința de presa susținuta la Craiova.

- Lupta pentru șefia organizațiilor PNL care au președinți interimari a intrat in linie dreapta, fapt pentru care acum se contureaza echipele de conducere la nivel de județ și București, dar mai ales in ce tabara se poziționeaza fiecare organizație, adica cu Ludovic Orban sau cu Florin Cițu. Una dintre…

- Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține ca anunțul candidaturii lui Florin Cițu la șefia gruparii politice dovedește ca partidul are resursa umana și ca se așteapta la o „competiție frumoasa”. „Avem in fața o competiție frumoasa, o ocazie de a prezenta obiectivele,…

- Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, care si-a anuntat intrarea in cursa pentru sefia partidului, a afirmat ca nu se pune problema ca cel care va pierde alegerile interne sa-si piarda si functia publica pe care o detine in prezent. ”Nu are nicio legatura, aici este o competitie pentru PNL”,…

- Ion Cristoiu: PNL are nevoie ca de aer de o relansare spectaculoasa. Congresul din toamna e ultima ocazie de inviorare a partidului care traieste de ani buni pe aparatele din unitatea de urgenta de la Cotroceni. Vestea buna e ca Emil Boc nu candideaza. Vestea proasta e ca-l sprijina pe Florin Cițu.…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, susținut de Emil Boc, sunt in competiție pentru șefia PNL. Ludovic Orban a anunțat dupa ședința BEX al PNL ca va candida pentru funcția de președinte al PNL și ca oricine il poate concura. Inainte de ședința liberalilor, primvicepreședintele Rareș Bogdan…

- E fierbere mare la PNL inaintea congresului din acest an! In interiorul partidului se formeaza deja doua tabere, una care il susține pe Ludovic Orban, iar alta care vrea o conducere noua (mai multe aici). Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, are cuvinte de lauda la adresa lui Florin Cițu, despre…