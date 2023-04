Rareș Bogdan va face parte din noul Guvern? Ce funcție ar putea avea Rareș Bogdan a vorbit despre componența noului Guvern, dar și despre funcția pe care ar putea sa o aiba. Europarlamentarul spune ca vrea o prestație buna din partea PNL, iar daca va fi nevoie de el, atunci va incerca sa ajute partidul atat cat poate. “Vreau ca PNL sa aiba o prestație buna, ca acest partid sa vina cu o garnitura buna, avand in vedere ca PSD vine cu lideri de la Marcel Ciolacu la Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Alexandru Rafila. E normal ca și PNL sa vina cu ce are mai bun ca leadership, atat la nivel de profesionalism cat și la nivel comunicațional, pentru a nu mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, despre momentul rotatiei premierilor in Coalitie, ca nu crede ca ar fi oportun pentru Romania sa treaca la o negociere de saptamani sau luni, el mentionand ca majoritatea liderilor PNL si presedintele Klaus Iohannis dar si multi…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, despre momentul rotatiei premierilor in coalitie, ca nu crede ca ar fi oportun pentru Romania sa treaca la o negociere de saptamani sau luni, el mentionand ca majoritatea liderilor PNL si presedintele Klaus Iohannis dar si multi din…

- Despre liderii PNL care ar putea sa faca parte din viitorul Guvern, Rares Bogdan i-a nominalizat pe Dan Motreanu, Gheorghe Falca, Robert Sighiartau, Alexandru Nazare, Ilie Bolojan, Rares Bogdan, Cristian Busoi, sau Raluca Turcan.”Vreau ca PNL sa aiba o prestatie buna, vreau ca PNL sa vina cu o garnitura…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, marti, 28 martie, un text legislativ care va pune capat vanzarii de autoturisme noi echipate cu motoare cu ardere interna din 2035, dupa ce Germania a obtinut o scutire pentru autoturismele care utilizeaza combustibili sintetici, transmit AFP…

- Romania are ca termen data de 30 aprilie pentru transmiterea catre Comisia Europeana a documentelor finale privind modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- „Noi am semnat un document și in cei 148 de ani de existența ne-am respectat cuvantul dat și ințelegerile. Ne vom respecta ințelegerea care este destul de clara: PNL va ceda poziția de prim-ministru urmand sa obțina poziția de vicepremier, ministru al Finanțelor Publice, al Transporturilor și poziția…

- „Noi am semnat un document și in cei 148 de ani de existența ne-am respectat cuvantul dat și ințelegerile. Ne vom respecta ințelegerea care este destul de clara: PNL va ceda poziția de prim-ministru urmand sa obțina poziția de vicepremier, ministru al Finanțelor Publice, al Transporturilor și poziția…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (…) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la suprataxarea…