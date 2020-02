Rareş Bogdan: PNL susţine alegerea în două tururi "Ne dorim, in primul și primul rand, doua tururi de scrutin. Acesta este dezideratul nostru. Eu și alții ne dorim doua tururi de scrutin și anticipate. Dar in primul rand discuția e legata de doua tururi. E o cerere a electoratului de dreapta și nu numai, pentru ca 84% dintre romani iși doresc alegeri in doua tururi. E obligația noastra de a milita pentru acest lucru. Faptul ca guvernul Orban a facut acest gest fara precedent de a-și asuma raspunderea pentru o chestiune atat de importanta arata dorința noastra de a ajunge in situația de a avea doua tururi și de a nu renunța la aceasta idee. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Victor Ponta susține ca asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în doua tururi poate fi „o cacealma” în condițiile în care adoptarea unei moțiuni de cenzura, așteptata de liberali, ar face ca legea sa nu intre în vigoare. Mai mult, spune fostul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina demersul Guvernului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Astazi, Guvernul a decis sa isi asume raspunderea pe modificarea legii alegerii primarilor, in speta se doreste revenirea la…

- Angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este un demers ‘curajos’, pe care PMP il va sustine in Parlament, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele partidului, Eugen Tomac. ‘Este un lucru foarte bun, asa cum am spus inca de la inceputul anului, din punctul…

- Angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este un demers "curajos", pe care PMP il va sustine in Parlament, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele partidului, Eugen Tomac.Citește și: SHOW la ICCJ! Gigi Becali a venit sa iși ceara reabilitarea:…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa intalnitea cu reprezentanții partidelor politice care au susținut investirea Guvernului PNL in Parlament ca liderul Pro Romania susține demersul liberalilor de modificare a legislației electorale, care este elementul declanșator al unei moțiuni de…

- Președintele Romaniei susține alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Presedintele Klaus Iohannis îsi doreste revenirea la alegerea primarilor din doua tururi, la scurtinul local din luna mai. Înainte de începerea Adunarii Generale…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Bacau, ca sustine modificarea legii electorale astfel incat primarii sa fie alesi din doua tururi de scrutin, seful statului spunand ca legea trebuie schimbata prin votul Parlamentului, nu prin decizie a Guvernului."Chiar sunt de parere ca trebuie…