Rareş Bogdan: Pesediştii vor să blocheze alegerile de duminică. Au dat ordin ca şefii de instituţii să intre în concediu medical "Pesedistii sunt disperati. Au dat ordin sa intre in concediu medical pentru a nu fi demisi. La Arad, prefectul si subprefectul au intrat in concediu medical, incercand sa blocheze alegerile de duminica, dar domnul Orban, Vela si domnul Predoiu le-au gasit leacul, iar maine vor anunta cum le-au venit de hac", a declarat Rares Bogdan. Rares Bogdan le-a cerut membrilor si simpatizantilor PNL sa se mobilizeze si sa contribuie la obtinerea unui scor de peste 50%, inca din primul tur, pentru Klaus Iohannis. "Dragii mei, va rog din suflet sa nu va culcati pe o ureche, sa nu dantuiti,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in aceasta seara, o sedinta de urgenta de guvern. El a chemat conducerile MAE, MAI, STS si AEP, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale de duminica. Seful executivului vrea sa se asigure ca procesul electoral se va desfasura atat in tara, cat si in strainatate…

- Premierul Ludovic Orban anunta, reluand afirmatiile facute in sedinta de Guvern, ca a inceput deja sa semneze decizii de demitere a unor secretari de stat, dand ca exemple deciziile de eliberare din functie ale fiilor unor politicieni precum Adrian Nastase, Dumitru Buzatu sau fiul generalului in rezerva…

- In Monitorul Oficial de miercuri au fost publicate mai multe demisii din Guvern, dupa instalarea noului Executiv. Mihnea Nastase, fiul fostului premier Adrian Nastase a demisionat din funcția de consilier onorific, iar Tudor Buzatu, fiul președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a demisionat din funcția…

- „Avem cateva prioritati – organizarea alegerilor. Convocam in aceasta seara toate entitațile responsabile pentru a vedea situatia la zi pentru a organiza la zi alegerile prezidențiale astfel incat fiecare roman sa voteze. Citeste si: Dan Motreanu, vicepresedintele PNL, este noul sef al campaniei…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor sa faca o analiza foarte riguroasa in fiecare minister și instituție din subordine și anunța ca toți oamenii numiți politic de catre fostul Guvern vor fi dați afara. Orban a spus ca vrea sa faca ”febra musculara de la semnat decizii de demitere”.Citește…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost numit in functia de sef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru si decizia a aparut in Monitorul Oficial, potrivit stiripesurse. Pleaca din Guvern dupa ce au fost eliberati din functie, la cerere: Fiul liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu,…

- Ludovic Orban a semnat si eliberarile din functie pentru mai multi angajati cu "spate": Fiul liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, Tudor Buzatu, secretar de stat in aparatul de lucru al guvernului Fiul fostului lider PSD Adrian Nastase, Mihnea-Daniel Nastase, consilier onorific…

- Premierul Ludovic Orban a semnat primele decizii in calitate de prim-ministru: numiri și eliberari din funcție. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost numit in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru și decizia a aparut in Monitorul Oficial.Pleaca din…