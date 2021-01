Stiri pe aceeasi tema

- „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare ca fara ei universul nu mai funcționeaza, ca sunt mesianici pentru Romania și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc,…

- In prezent, sunt mai multe curente de opinie in interiorul PNL. Astfel, exista voci care susntine, in continuare, ca Ludovic Orban are toate sansele sa ramana la conducerea PNL si dupa congresul de anul acesta.Exista insa si o parte nemultumita a liberilor, si aici vorbim despre sefii de organizatie…

- Sedinsa conducerii PNL s-a incheiat, in favoarea listei ministrilor pronuntandu-se 63 de mebri ai BPN. Florin Roman si Bolojan au votat impotriva. Au fost si cinci abtineri, printre care Emil Boc, Rares Bogdan si Robert Sighiartau. Atacat dur in sedinta, Ludovic Orban a ripostat in aceeasi nota,…

- Biroul Politic National al PNL, intrunit in sistem videoconferinta marti seara, a validat lista ministrilor propusi de liberali in Guvernul Citu. Au fost 63 de voturi pentru, doua voturi impotriva si cinci abtineri, in conditiile in care 33 dintre membrii BPN nu au votat deloc. Au fost impotriva…

- ​Dupa ce în cursul zilei au forțat un puci în partid, nemulțumiții din PNL fac un pas înapoi în razboiul cu Ludovic Orban. „A fost o rugaminte a președinților din filiale, nu e nimic razboinic. Consideram ca acum e mult mai important sa dam un guvern rapid. Am considerat…

- Liberalii s-au reunit in aceasta dimineata intr-o sedinta de urgenta pentru a pune la punct mandatul cu care se vor prezenta la consultarile de astazi, de la Palatul Cotroceni. PNL este al doilea partid, dupa PSD, care se va prezenta astazi la discutiile cu seful staului. Intalnirea va avea loc la ora…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța La randul…