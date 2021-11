Stiri pe aceeasi tema

- Prim-viceprleedintele PNL, Rares Bogdan, a acuzat-o pe Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, de faptul ca a creat o problema pensionarilor din Romania cand a zis ca nu mai sunt bani pentru pensii, dar si pentru unele salarii. Mai mult, liberalul a anuntat ca va propune sanctionarea acesteia.

- Raluca Turcan anunța discuții pentru drepturile romanilor care muncesc in Germania cu ambasadorul acestei țari in Romania, Peer Gebauer: „Am primit asigurari ca eforturile pentru remedierea problemelor vor crește in perioada urmatoare”, anunța Mediafax. Raluca Turcan scrie pe Facebook ca a…

- ​În a doua zi de discuții pe programul de guvernare, liberalii și social-democrații s-au înțeles rapid, anunțând ca pensiile, salariile și alocațiile trebuie sa creasca. PSD vrea o majorare cu 11% a pensiilor, care s-ar potrivi cu calculele PNL care estima un procent între 6%…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, joi, la Parlament, unde continua negocierile cu PSD pe programul de guvernare, ca toate masurile de majorari salariale, pensii si alocatii, propuse de PSD, ajung la 26 de miliarde de lei, bani care nu exista in acest moment, insa PNl e dispus sa…

- Presedintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, fost vicepremier in guvernul condus de Ludovic Orban, afirma, intrebata daca va vota pentru excluderea acestuia din PNL, ca e o decizie pe care o ia "cu mare greutate", dar, "pe fond, pentru mine ca om politic statutul prevaleaza si nu pot sa-l interpretez".…

- Premierul Florin Citu lanseaza ideea devansarii datei la care ar urma sa creasca valoarea salarului minim pe economie, el indicand, in acest sens, data de 1 noiembrie sau 1 decembrie, cand salariul minim ar putea creste cu opt procente.

- Copreședintele AUR, George Simion, s-a dus la conferința de presa a lui Florin Cițu și l-a intrebat pe acesta cum este la pușcarie, dar și cand va demisiona din funcția de premier. ”Cand va dați demisia? Cand demisionați, ați fost totuși in inchisoare! Cum este sa avem un premier pușcariaș? Cum este…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu și astfel intreg partidul se incoloneaza in spatele acestuia, in razboiul din coaliție. Ședința a fost condusa de președintele PNL, Ludovic Orban, care a dat un vot de susținere pentru Florin Cițu. De asemenea,…