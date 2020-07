Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Kanye West s-a retras din cursa pentru functia de presedinte al Statelor Unite, la mai putin de doua saptamani de cand si-a anuntat candidatura, sustine un membru al campaniei lui, Steve Kramer, potrivit site-ului Intelligencer al New York Magazine, citat de NME.

- Baieții de la Zebra Show, Pavel Sirbu, Civirjic Ivan, Iuhtimovschi Eugen și Dumitru Roman alias Baton, vor susține un eveniment online caritabil, „#210. Umor in Ajutor”. „#210. Umor in Ajutor” va aduce hazul in casele celor care au nevoie sa iasa din monotonia preocuparilor cotidiene. Dar, dincolo de…

- Faimosul regizor rus Nikita Mikhalkov, castigator al unui premiu Oscar, este adeptul unei teorii conspirationiste bizare. El a afirmat ca miliardarul Bill Gates intentioneaza sa microcipeze oamenii prin vaccinare.

- Sorin Cârțu, președintele CS Universitatea Craiova, a precizat ca meciurile din Liga 1 ar trebui reluate, dar nu oricum, ci cu spectatori în tribune. Fostul jucator al Craiovei Maxima este de parere ca daca vor fi luate masuri mari de precauție spectatorii vor putea sa asiste din…

- Uniunea Europeana ar trebui sa isi pastreze obiectivele climatice ambitioase si sa transforme pandemia de coronavirus intr-o oportunitate, a declarat marti presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, potrivit DPA.Intr-un discurs sustinut in contextul in care discutiile informale…

- Cercetatorul israelian Isaac Ben-Israel susține ca a realizat o analiza din care rezulta ca noul coronavirus evolueaza la fel, indiferent de masurile aplicate și ca dupa 7o de zile dispare.

- Guvernul Boris Johnson a comunicat, vineri dupa-amiaza, ca este "determinat" sa ajunga la un acord comercial cu Uniunea Europeana post-Brexit, desi sunt "divergente majore", iar Bruxellesul propune un acord...

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a declarat, miercuri, ca a ajuns la "un compromis" pentru vanzarea cu 1 leu a clubului de fotbal catre un fond de investitii spaniol al carui reprezentant este Herminio Menendez, fost director general al gruparilor spaniole Sporting Gijon si Sevilla…