Raportul anual Cisco privind internetul: 5G va suporta mai mult de 10% din conexiunile mobile globale pana in 2023 Conform noului raport privind internetul de la Cisco, 5G va suporta mai mult de 10% din conexiunile mobile globale pana in 2023. Viteza medie 5G va fi de 575 megabiti pe secunda sau de 13 ori mai rapida decat conexiunea mobila medie.



Datorita capabilitatilor avansate de performanta, 5G va livra infrastructuri mobile mai dinamice pentru AI si aplicatii IoT emergente, inclusiv pentru masini autonome, orase inteligente, servicii medicale digitale, continut video imersiv si multe altele.



In ultimii 50 de ani, in fiecare deceniu au fost lansate o noua tehnologie mobila si inovatii…

Sursa articol si foto: business24.ro

