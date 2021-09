Stiri pe aceeasi tema

- ​Facebook anunța o noua mutare a termenuiui de la care angajații din SUA se pot întoarce la munca. Acum, data fiind creșterea numarului de cazuri de infectare cu varianta Delta, noul termen de revenire este ianuarie 2022. Și alte companii din tehnologie au schimbat termenul de la care angajații…

- “In aceasta seara, la orele 20.49, a avut loc o explozie intr-un depozit de artificii proprietate a companiei Temexson SRL, aflat pe platforma Uzinei Tohan, din Zarnesti. Echipele de interventie ale ISU Brasov si ale pompierilor din Zarnesti au stins incendiul in aproximativ jumatate de ora de la declansarea…

- Pe masura ce activitatea angajaților devine mai flexibila, in special in ceea ce privește locul de unde aceștia aleg sa și-o desfașoare, apar noi tendințe pe piața muncii, printre care posibilitatea de a lucra din afara orașului sau a țarii de domiciliu. Potrivit celui mai recent sondaj realizat pe…

- Aproape 75% dintre angajatii din judet sunt platiti cu salariul minim pe economie si doar o parte dintre acestia beneficiaza de bonuri de masa, afirma conducerea Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna. „Aproape 75% din angajatii din judetul Covasna sunt la acest nivel (…) Cand…

- ”Companiile au inceput sa isi aduca angajatii la birou in numar din ce in ce mai mare. Potrivit sondajului BestJobs, in cazul a peste jumatate dintre respondenti (51%), angajatorii insista ca acestia sa munceasca preponderent de la birou. Astfel, 56% dintre respondentii sondajului au spus ca in prezent…

- Aproximativ 34% dintre specialiștii recrutați pentru poziții de management de catre compania de executive search Kapital HR in ultimii 2 ani au varste cuprinse intre 40-55 de ani, pe urmatoarea poziție situandu-se specialiștii cu varste cuprinse intre 33-40 ani, conform unei analize Kapital HR.…

- Ingrijire dentara de la varste mici foto: Arhiva/ Alina Bujanca Aproape un sfert dintre copiii de clasa 0 din tara noastra nu au primit niciodata îngrijire dentara sau nu au mers la stomatolog în ultimul an, releva un studiu privind sanatatea orala a copiilor în România. …