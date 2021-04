Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a votat pentru prelungirea carantinei la Timisoara si in localitatile periurbane Mosnita Noua, Giroc, Ghiroda si Dumbravita. Edilul a explicat ca si-a exprimat astfel votul avand in vedere numarul mare de bolnavi infectati cu SARS CoV-2…

- Masura de carantinare a Timisoarei si a comunelor periurbane Dumbravita, Giroc, Mosnita Noua si Ghiroda a adus multe nemultumiri in randul locuitorilor si a lovit crunt doua segmente importante: HORECA si activitatile sportive. Daca proprietarii de restaurante, cafenele si hoteluri au reusit sa stea…

- Dupa ce s-a decis carantinarea Timișoarei și a comunelor Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc, incepand de luni, de la ora 00,00, autoritațile au stabilit variantele de tranzitare a zonelor carantinate. Șoferii aflați in tranzit vor urma urmatoarele trasee: DN 6 Remetea Mare-Centura Ocolitoare…

- Sute de oameni au iesit sa protesteze, duminica dupa-amiaza, fata de masura de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, decizie care intra in vigoare in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.00. Oamenii au inceput se adune in…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. El a adaugat ca la sfarsit de saptamana vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. El a adaugat ca la sfarsit de saptamana vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise.…

- Muncitorii de pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud au revenit pe teren la mijlocul lunii ianuarie, iar echipele au lucrat, in acest timp, mai mult la structurile podurilor și podețelor, condițiile meteo fiind nefavorabile pentru alte tipuri de lucrari susținute. Potrivit DRDP Timișoara, zilele…

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare la 1.000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut o analiza, in urma careia a reieșit ca localitațile Giroc, Moșnița Noua, Dumbravița și Ghiroda au cea mai mare…