Raport Coronavirus la nivel national. 379 de infectari noi la Constanta In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 2.205 mai putin decat in ziua anterioara. 379 de infectari noi la Constanta1.452 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos. Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate total ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

