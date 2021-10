Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis joi ca certificatul verde , prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, nunți, sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori.…

- Lansat la 1 iulie cu rolul de facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in plina pandemie pentru a ajuta turismul, certificatul digital Covid au inceput sa fie folosit de tot mai multe state europene in plan intern. CNSU a decis joi ca documentul va fi implementat și in Romania pentru accesul…

- Președintele american Joe Biden, a promis sambata ca vor urma și alte atacuri impotriva Statului Islamic din Afganistan, ca atacul terorist de joi de langa aeroportul din Kabul, și a avertizat ca situația de pe teren continua sa fie „extrem de periculoasa” și un nou atac terorist este „foarte probabil”,…

- Șase țari UE au depașit Marea Britanie in campania de vaccinare, in vreme ce 14 state membre au luat-o in fața SUA, arata cifrele compilate de site-ul Our World in Data . Ritmul zilnic de administrare a dozelor sugereaza ca și alte state UE vor depași, in viitorul apropiat, SUA și Marea Britanie, odinioara…

- “Biserica pe cale” este tema intenției de rugaciune pe care papa Francisc a incredințat-o apostolatului rugaciunii in luna august 2021. “Vocația specifica Bisericii este evanghelizarea”, spune pontiful la inceputul mesajului, explicand ca aceasta nu inseamna prozelitism, potrivit vaticannews.va.…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters.Citește…