RAPORT ACTIVITATE – Peste 18 proiecte au fost finalizate în Moisei anul trecut Moiseiul se dezvolta și asta se vede de la un an la altul. Anul trecut, conform raportului de activitate al primarului Grigore Tomoiaga, au fost finalizate in comuna peste 18 proiecte, iar anul care tocmai a inceput va aduce alte și alte proiecte care vor fi duse la bun sfarșit. In Moisei numarul unitaților de primire turistica crește constant, semn ca Moiseiul devine atractiv din punct de vedere turistic. „De la investirea mea in funcția de Primar, mi-am luat angajamentul care trebuie onorat, fața de Consiliul Local și fața de cetațenii comunei noastre. Am incercat pe cat posibil sa rezolv problemele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

