Rapid – CFR Cluj 2-1, în Superligă. Giuleștenii au beneficiat de două penalty-uri (Video) Rapid a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, duminica, pe teren propriu, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 16-a din Superliga. In minutul 32, gazdele au primirt penalty dupa un contact in careu intre portarul Scuffet si Luckassen. Sapunaru a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. Campioana en-titre a Romaniei a egalat in minutul 54. Deac a centrat, iar Muhar a marcat cu o lovitura de cap. Rapid a preluat conducerea tot din loviturad e pedeapsa, in minutul 71. Dugandzic a fost faultat in careul ardelenilor, de catre Burca. Dugandzic a transformat, iar Rapid a caștigat. Giuleștenii ocupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rapid Bucuresti a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa 16, prima din retului Superligii. Giulestenii s-au impus din doua penaltiuri. Primul s-a acordat dupa un fault comis de portarul Simone Scuffet asupra lui Kevin Luckassen si a fost…

- CFR Cluj a pierdut joi, in deplasare, scor 0-3, meciul cu echipa turca Sivasspor, din etapa a cincea a grupelor Conference League. Gazdele au deschis scorul prin Yatabare, in minutul 22. Sivasspor a dus scorul la 2-0 in minutul 64. Janga a deviat balonul in poarta, iat turcii s-au impus cu 3-0. Site-ul…

- CFR Cluj o infrunta pe Sivasspor in etapa #2 a grupelor Conference League. Partida este programata de la 19:45 și este LiveTEXT pe GSP.ro Meciul e televizat pe Pro Arena CFR Cluj - Sivasspor, live de la 19:45 Click AICI pentru Live + statistici CFR Cluj - Sivasspor, echipe probabile: CFR CLUJ: 1. Scuffet…

- Universitataea Craiova a pierdut duminica seara, in Gruia, duelul cu CFR Cluj, scor 2-0, la capatul unui meci foarte modest facut de baieții lui Mirel Radoi. Nici CFR Cluj nu a stralucit, dar a profitat la maximum de fiecare șansa pe care a avut-o și, inclusiv, de marea gafa a lui Gaman, care, cu siguranța,…

- CFR Cluj primește vizita celor de la FC Voluntari. Meciul incepe la 19:15 și e liveTEXT pe GSP.ro și incepe la PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Rezultatele și programul etapei a 8-a CFR Cluj - FC Voluntari, live de la 19:15 Click AICI pentru live + statistici CFR Cluj - FC Voluntari, echipe probabile:…

- CFR Cluj a remizat, joi seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa slovena Maribor, in prima mansa a play-off-ului Conference League. Oaspeții și-au creat o ocazie importanta de gol, in minutul 32. Baturina i-a pasat lui Bozic, in careu, dar Scuffet a avut o parada foarte buna. Cu șapte minute inainte…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins echipa belarusa Sahtior Soligorsk, scor 1-0, joi seara, in manșa secunda a turului trei al Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de spaniolul Jefte Betancor, in minutul 38, din pasa croatului Gabriel Debeljuh.…

- CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, joi, in Turcia, cu echipa belarusa Sahtior Soligorsk, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference League. In minutul 16, Șahtior Soligors a fost aproape de gol. Satara a trimis cu capul, dar mingea a lovit transversala. Replica…