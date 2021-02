Stiri pe aceeasi tema

- Liderul campionatului scotian, Glasgow Rangers, la care romanul Ianis Hagi a fost titular, a remizat, duminica, cu echipa de pe ultimul loc, Hamilton Academical, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului Scotiei, scor 1-1

- Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi titular, a remizat, duminica, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Hamilton Academical, într-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Scotiei.Au marcat Easton (Hamilton) ’80 în propria poarta pentru Rangers si Callachan ’90 pentru gazde.Ianis…

- Hamilton și Rangers se vor infrunta astazi, de la ora 14:00, in runda #28 din campionatul Scoției. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. In meciul tur, Glasgow Rangers a invins Hamilton cu 8-0, intr-o partida disputata pe Ibrox Stadium. Ianis Hagi a intrat in repriza a doua, in…

- Formatia Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi pe teren o repriza, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Celtic Glasgow, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Scotiei. In minutul 62, de la Celtic a fost eliminat Bitton. Tot un jucator al oaspetilor a fost cel care a marcat…

- St. Mirren și Rangers se infrunta astazi, de la ora 17:00, in runda #21 din campionatul Scoției. Partida nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Ianis Hagi incepe meciul din primul minut; Rangers este lider detașat in Scoția, la 16 puncte distanța de rivala…

- Glasgow Rangers a câștigat la limita, scor 1-0, meciul disputat în campionatul Scoției contra celor de la Hibernian. Unicul gol i-a aparținut lui Ianis Hagi. Titular, Ianis a marcat în minutul 33. Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 76 cu Arfeld.Duelul…