Rămăşiţe a 13 oameni, găsite în frigidere la Poza Rica, în Mexic Ramasite a cel puțin 13 oameni au fost gasite in frigidere, in Mexic, intr-o regiune afectata de violente legate de traficul cu droguri, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP. Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est). „Sase persoane au fost arestate, probabil in legatura cu aceste fapte”, a anuntat luni intr-o scurta declaratie de presa o femeie procuror a statului Veracruz. Ramasitele au fost descoperite de catre politisti care urmareau un barbat, in interiorul unui imobil in care se aflau trei persoane sechestrate. In acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ramasite provenind de la cel putin 13 cadavre au fost gasite in frigidere, in Mexic, intr-o regiune afectata de violente legate de traficul cu droguri, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP.

- Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est). ”Sase persoane au fost arestate, probabil in legatura cu aceste fapte”, a anuntat luni intr-o scurta declaratie de presa o femeie procuror a statului Veracruz. Ramasitele au fost descoperite de catre…

- Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est).”Sase persoane au fost arestate, probabil in legatura cu aceste fapte”, a anuntat luni intr-o scurta declaratie de presa o femeie procuror a statului Veracruz.Ramasitele au fost descoperite de catre…

- China a transmis ca va lua masuri ferme pentru a-si proteja suveranitateam in contextul scurtei opriri in SUA a vicepreședintelui din Taiwan, William Lai, pe care Ministerul de Externe de la Beijing l-a numit „scandalagiu pana la capat”, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.In drumul sau spre…

- Infractori, luptatori voluntari si traficanti de arme din Ucraina au furat anul trecut o parte din armele si echipamentele furnizate de Occident si destinate trupelor ucrainene, dar pana la urma acestea au fost recuperate, potrivit unui raport al inspectorului general al Departamentului Apararii obtinut…

- Actorul britanic Julian Sands, cunoscut pentru rolurile sale in seriale precum „24” și filme ca „A Room with a View” și „The Killing Fields”, a fost gasit mort dupa ce a fost dat disparut in ianuarie in munții San Gabriel din sudul Californiei.

- Julian Sands, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, a disparut in urma cu șase luni intr-o zona montana din California. De atunci nu se mai știe nimic de marele actor, insa recent au fost gasite ramașițe umane in acea zona in care a fost dat disparut, astfel ca anchetatorii vor incepe procesul…

- Aproximativ 45 de saci cu resturi umane au fost descoperiti intr-o prapastie din statul Jalisco, Mexic, dupa ce opt tineri care lucrau in acelasi call-center au fost dati disparuti in urma cu peste 10 zile. "Au fost extrasi 45 de saci care contin resturi umane corespunzand unor barbati si femei", a…