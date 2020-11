Ramâi fără bani pe cont și card bancar dacă faci această greșeală! Mulți români o comit Ramai fara bani pe cont și card bancar daca faci aceasta greșeala! Mulți romani o comit Ai putea ramane fara bani pe cont și card bancar daca obișnuiești sa faci aceasta greșeala. Plațile online sau cu card bancar sunt extrem de accesibile in aceasta perioada, data fiind și situația epidemiologica. Pe de alta parte, este mult mai simplu și rapid sa achiți cumparaturile cu un click sau doar apropiand cardul de dispozitivul POS. Totuși, ele pot fi periculoase pentru bugetul tau, daca ajungi victima hackerilor. Care este greșeala care te face sa ramai fara bani pe cont și pe card bancar Romanii au… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Alegeri locale 2020. Romanii aleg: primarii, consilierii locali, presedintii de Consilii Judetene si consilierii judeteni. Asadar, fiecare cetatean va primi patru buletine de vot. Urnele se deschid la ora 07.00 si se inchid la ora 21.00. In ce masura va fi influentata prezenta la vot de pandemie?

