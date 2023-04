Stiri pe aceeasi tema

- In plus, persoanele care nu permit verificarea nu vor fi primi banii de concediu, se mai arata in proiect. Legea a fost inițiata de Raluca Turcan. Deputatul liberal atrage atenția ca statul a platit in doar primele doua luni 60 la suta din bugetul destinat concediilor medicale. „Beneficiarii de concedii…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca . Ministrul Educației a mai spus ca legile vor merge la Parlament, unde legile vor fi dezbatute in ședința comuna a comisiile de educație din Senat și Camera Deputaților, adica…

- Pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, a declarat miercuri deputatul liberal Raluca Turcan. Reactia ei vine dupa ce Senatul a adoptat, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului…

- Reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu intra, luni, in dezbatere la Senat. Care vor fi modificarile Proiectul de lege al Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, intra luni in dezbatere la Comisiile juridica si de munca ale Senatului , pentru raport, …

- Presedintele PNL Constanta si liderul Comisiei de buget, finante din Camera Deputatilor, Bogdan Hutuca anunta scutirea de la plata TVA pentru investitii in sanatate, direct pentru unitatile spitalicesti de stat, si indirect pentru organizatii meguvernamentale care dezvolta proiecte in sanatate, informeaza…

- Presedintele PNL Constanta si liderul Comisiei de buget, finante din Camera Deputatilor, Bogdan Hutuca anunta scutirea de la plata TVA ului pentru investitii in sanatate, direct pentru unitatile spitalicesti de stat, si indirect pentru ONG urile care dezvolta proiecte in sanatate. Proiectul initiat…

- Alina Gorghiu, vicepreședinte PNL și președintele Senatului, a depus marți o serie de amendamente care dilueaza serios un proiect de lege depus de Adrian Cozma (PNL) și care ar fi interzis complet reclama la pariuri și jocuri de noroc. Comisiile juridica și de cultura din Senat au aprobat amendamentele…

- Proiectul de lege prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza vor fi trecute si cele din 6 ianuarie - Botezul Domnului - Boboteaza si 7 ianuarie - Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul.Deputatul USR Cristian Seidler a afirmat ca justificarea acestui proiect de lege este…