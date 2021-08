Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a fost realeasa vineri presedinta Organizatiei Judetene PNL Sibiu cu 231 voturi, contracandidatul sau, Constantin Sovaiala, obtinand 82 de voturi. "Prietenii liberali sibieni mi-au dovedit astazi, prin vot, increderea lor. Va multumesc tuturor! Si multumesc fiecaruia in parte! Ma onoreaza…

- Deputatul Dan Vilceanu a obtinut, duminica, inca un mandat de presedinte al filialei PNL Gorj. El a obtinut 348 de voturi din 350 de voturi exprimate. Tot duminica a fost ales si noul Birou Politic Judetean al PNL Gorj. La Conferinta judeteana de alegeri interne au fost prezenti…

- „Pentru mine organizația de tineret a fost cea in care m-am simtit cel mai bine și de care am fost cel mai apropiat, este organizația in care am crescut. (...) Odata cu 4 noiembrie, cand am reușit sa preluam guvernarea, am urmarit promovarea tinerilor la nivel de secretari de stat, de agenții. Le-am…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu intra in "razboiul informational" referitor la filialele care il sprijina pe el sau pe contracandidatul sau, Florin Citu, pentru functia de presedinte al partidului, mentionand ca mai intai au loc alegerile din organizatii si apoi se va sti cu adevarat…

- Deși pana acum nu a dezbatut prea mult acest subiect, de aceasta data premierul Florin Cițu e mai hotarat ca niciodata. Acesta a anunțat ca va candidat pentru funcția de președinte al PNL. Florin Cițu le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut de-a lungul timpului, dar și celor care au crezut in…