Stiri pe aceeasi tema

- Proaspeții vicecampioni naționali, Dan Girtofan și Tudor Marza, au parte de un nou weekend plin de adrenalina. Astfel, cei doi brașoveni vor lua parte, din nou, la Serbia Rally, o competiție pe care au caștigat-o acum doi ani. „Principalul partener al nostru, Net Bet, cel care a facut posibila participarea…

- Dan Girtofan si Tudor Marza, vicecampioni nationali dupa Transilvania Rally 2020 Un nou raliu, un nou podium. Si un nou titlu de vicecampioni nationali pentru Dan Girtofan si Tudor Marza. Cei doi echipieri ProRally Team Brasov au incheiat pe locul 3 Transilvania Rally 2020, runda a…

- Simone Tempestini si Sergiu Itu au castigat al doilea titlu consecutiv de campioni, iar pentru pilotul de origine italiana acesta este al cincilea titlu national in sase sezoane, potrivit Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) s-a…

- Dan Girtofan si Tudor Marza au terminat inca o etapa cu bine. Raliul Iasului, unul care a oferit surprize mari in ziua a doua, a fost, din nou, unul de bun augur pentru Giri si Tudor, care au incheiat pe locul al doilea. O evolutie constanta si multa sansa au facut ca echipajul brasovean…

- Inclus in clasa SUV-urilor de lux, Rolls Royce Cullinan-ul cu care a ajuns Mirel Radoi la stadion, a fost lansat in urma cu doi ani. Pe aceasta bijuterie selectionerul ar fi cheltuit aproximativ 350.000 de euro, potrivit Sport.ro. Citeste si Mirel Radoi, dezvaluiri in premiera despre sinuciderea…

- Dan Girtofan si Tudor Marza au confirmat in acest weekend o regula ce se mentine de 14 curse si care a continuat si la etapa a doua a Campionatului National de Raliuri 2020, Raliul Perla Harghitei Tess powered by Total. Giri si Tudor au terminat pe locul 2 „Raliul Prieteniei" asa cum a…

- In Rusia ar fi zeci de mii de asemenea tineri luptatori. Infruntarile lor brutale sunt mai mult decat un simplu spectacol. Sunt biletul lor pentru a-și indeplini visul: acela de a se simți in sfarșit invingatori. Se intampla in special in provinciile din afara metropolelor rusești.

- Dincolo de criticile din fiecare an cu privire la organizarea examenului de Bacalaureat, in acest an se consemneaza și o premiera. Nu mai puțin de 307 de candidați au obținut media 10. Recordul este consemnat de Prof.dr. Camelia Gavrila, vicepreședintele Comisiei pentru Invațamant, Știința, Tineret…