Raiduri ruseşti în nord-vestul Siriei, primele după trei luni (ONG) Aviatia rusa a efectuat raiduri in nord-vestul Siriei, acestea fiind primele lovituri ale aliatului Damascului in ultimele trei luni asupra acestui ultim mare bastion jihadist si rebel din tara, a indicat miercuri Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.



"Raiduri rusesti au tintit marti inainte de miezul noptii si in zorii zilei de miercuri" o zona situata la limita provinciilor Hama, Idlib si Latakia unde se aflau pozitii ale gruparilor jihadiste, a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, precizand ca acestea sunt "primele lovituri rusesti dupa intrarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

