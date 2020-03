Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a purtat marti manusi pentru prima oara intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Buckingham. Suverana in varsta de 93 de ani avea mainile acoperite pana deasupra incheieturilor, manusile acestea fiind mai lungi decat cele folosite de ea in mod obisnuit. De obicei, Regina…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, participa in aceste zile la Budapesta, la intalnirea transnaționala care marcheaza finalul fazei de dezvoltare a proiectului „Health&Greenspace”, in care municipiul Suceava este partener cu orașele: Espoo (Finlanda), Santa Pola (Spania), Breda (Olanda),…

- Disney+, platforma video a grupului Disney, isi devanseaza cu o saptamana data de lansare in Franta si in mai multe tari europene, unde va deveni operationala pe 24 martie, au anuntat marti reprezentantii companiei americane, citati de AFP. "Incepand din 24 martie, serviciul de streaming…

- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Primul portret oficial in care au aparut regina, printul mostenitor Charles de Wales (71 de ani), ducele William de Cambridge (37 de ani) si printul George a fost realizat in aprilie 2016 si a marcat a 90-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a. In al doilea portret, printul George, fiul in…

- Palatul Buckingham a dat publicitatii o fotografie-portret realizata cu ocazia intrarii intr-un nou deceniu, in care regina Elisabeta a II-a apare alaturi de primii trei mostenitori la tronul Regatului Unit: fiul sau, printul Charles, nepotul sau, printul William, si stranepotul sau, printul George,…