- "Este cu siguranta de neimaginat, dar nu este imposibil, pentru ca ne uitam la pierderea a 1 milion de oameni in noua luni si apoi ne uitam la realitatea obtinerii unui vaccin in urmatoarele noua luni, ceea ce este o sarcina importanta pentru toti cei implicati", a declarat dr. Mike Ryan, director…

- Ziarul Unirea Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput”: Efectele pot fi „mai grave” decat orice film SF. Avertismentul unui expert OMS Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput” și poate deveni mai grava pe masura ce al doilea val se dezvolta in Europa, a spus un expert OMS in fața parlamentarilor…

- La momentul actual, avem cea mai mare mortalitate din Europa din cauza COVID-19 Specialiștii spera ca virusul sa ajunga sa produca infecții mai ușoare Creșterea numarului cazurilor de coronavirus in Europa pune in alerta specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) in ceea ce privește evoluția…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Este greu de inteles blocada impusa de autoritatile din Romania sectorului balnear, se mentioneaza intr-o scrisoare transmisa saptamana aceasta de Asociatia Europeana de Spa (ESPA) presedintelui Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu. "Toate destinatiile…

- Ministrul Salko Bukvarevic insarcinat cu problemele veteranilor a murit miercuri dupa ce a contractat noul coronavirus, a informat televiziunea publica BHRT. Salko Bukvarevic, in varsta de 53 de ani, era membru al guvernului entitatii croato-musulmane, una dintre cele doua componente ale Bosniei. Ministrul…