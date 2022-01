Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca autoritatile "nu impun utilizarea unor masti scumpe", ci recomanda folosirea mastilor medicale, care nu sunt scumpe si care reprezinta "o bariera eficienta in calea transmiterii" coronavirusului. "Sigur ca cine doreste poate sa utilizeze si alte tipuri…

- Ministrul Sanatații a venit cu explicații pe subiectul maștilor de protecție. „Nu exista niciun fel de impunere a utilizarii unor masti scumpe”, a fost auzit spunand Alexandru Rafila, aflat la Palatul Victoria. Precizarea a fost facuta dupa ce nu au fost puține discuțiile aparute in spațiul public,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu exista nicio impunere privind folosirea unui anumit tip de maști și ca este vorba doar despre inlocuirea maștilor textile, foarte puțin eficiente. CNSU a decis miercuri ca in Romania redevine obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat miercuri ca nu sunt impuse "maști scumpe", ca cele medicale cu trei straturi sunt recomandate in continuare, dar ca cine dorește poate folosi masca FFP2. "Asta nu inseamna ca cineva impune acest tip de masca", a subliniat el.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri seara, 22 decembrie, la Digi24, ca este posibil ca numarul cazurilor noi de COVID din Romania sa creasca in prima parte a lunii ianuarie 2022, dar ca nu exclude ca acest lucru sa aiba loc „poate chiar puțin mai repede” și de aceea este nevoie…

- Ministrul Sanatații, despre varianta Omicron: Parerea mea e ca deja de ceva timp circula si in Romania si in alte tari din UE Ministrul Sanatații, despre varianta Omicron: „Parerea mea e ca deja de ceva timp circula si in Romania si in alte tari din UE” Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a infirmat, duminica, o eventuala introducere a certificatului verde la slujbele sau procesiunile religioase. ‘Nu s-a discutat acest lucru la reuniunea de duminica. Am declarat in mod public ca nu se pune aceasta problema a utilizarii certificatului verde la slujbele…

- „99,9 dintre cazuri sunt produse de tulpina Delta. Daca peste trei luni sau patru luni tulpina Omicron va fi dominanta atunci secventierea va fi directionata catre cazurile care ar putea sa fie produse de o alta tulpina.Nu este nimic spectaculos. Nu vreau sa generam stiri, vreau sa generam informatii.…